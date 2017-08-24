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    İstanbul'daki aracın bagajından cephanelik çıktı

    İSTANBUL (İHA)
    24 Ağustos 2017 - 10:04Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:04

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul geneline silah temin ettiği değerlendirilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların sevkiyatta kullanacakları aracın bagajında yapılan aramada, özel poşetler içerisine paketlenmiş vaziyette 47 adet 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

    İstanbul Beyoğlu’nda ikamet eden A.G. ve L.Ö. isimli şahısların ellerinde çok miktarda tabanca bulundurdukları bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu şahısları yakın takibe aldı. Ekiplerce, yapılan takip sonucunda şüphelilerin sevkiyatta kullanacakları araç tespit edildi.

    Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında özel poşetler içerisine paketlenmiş vaziyette 47 adet 9 milimetre çapında tabanca bulundu. Araç içerisinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan A.G. ve L.Ö. isimli şahısların temin ettikleri tabancaları, yakalanmadıkları takdirde İstanbul genelinde satacakları değerlendiriliyor.

    A.G. ve L.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlıların bağlantılı olduğu şahısların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: istanbul , Jandarma , kaçak silah
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