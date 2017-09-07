MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İstanbul'daki araç gürültüsü sona eriyor! İBB çalışma başlattı

    İstanbul'daki araç gürültüsü sona eriyor! İBB çalışma başlattı

    AA
    07.09.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:32

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşım güzergahları başta olmak üzere kent genelindeki çevresel gürültünün önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

    İBB açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün, şehirdeki gürültünün önlenmesi ve kontrolü amacıyla kapsamlı bir "Gürültü Eylem Planı" hazırladığı belirtildi.

    Çalışmalar doğrultusunda İstanbul'da karayolu, havaalanları, raylı sistemler ve endüstri tesislerine ilişkin "Stratejik Gürültü Haritaları" hazırlandığı vurgulanan açıklamada, "Gürültü haritası sonuçlarına göre gürültünün yüksek olduğu noktalar belirlendi. Daha sonra, bu noktalar arasından gürültünün en yüksek olduğu kaynaklara yönelik pilot ölçekli çalışmalar yürütüldü. Konuyla İlgili kurumların görüşleri alındı ve sessiz asfalt, gürültü bariyeri vb. gürültüyü önleyici eylemler belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    İstanbul'un gürültü haritaları ve gürültü eylem planı çalışmaları ile ilgili bilgilere cevrekoruma.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) çalışmalarına yönelik olarak vatandaşların görüş ve önerilerini almak üzere anket hazırlandı. İstanbullular ankete www.ibb.istanbul adresinden, Beyaz Masa iletişim noktalarından ve pilot bölge seçilmiş olan mahalle muhtarlıklarından ulaşılabiliyor. Anket sonrasında vatandaşın istek ve talepleri de İSGEP çalışmalarına dahil edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacak." 

     

    SON 24 SAATTE NELER OLDU




    Etiketler: ibb , bariyer , gürültü
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri