İstanbul'daki ana darbe davasında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda görülen 20'nci duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.



5 SANIĞA 88 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ



Savcı, bazı sanıkların "Terör örgütüne üye olmak" , "Konut dokunulmazlığını ihlali teşebbüs", "Hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs", "Kamu malına zarar vermek" suçlarının da aralarında olduğu bazı suçlarda değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca bu sanıkların darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen vatandaşların ölümünden sorumlu olduğunu değerlendiren savcı mütalaasında, tutuklu sanıklar Fethi Alpay 88 kez, Eyyüp Gürler 88 kez, Özkan Aydoğdu 88 kez, Mehmet Kapan 44, Muzaffer Düzenli 88 kez, Müslüm Kaya 3 kez, Nebi Gazneli 3 kez , Sadık Cebeci 14 kez, Fatih Karakaya 44 kez ve Murat Yanık'ın 88 kez "Tasarlayarak öldürme", "Çocuğa karşı öldürme" ve "Kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını istedi.



FİRARİ SANIKLARIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün dosyasının ayrılmasını istedi. Savcı, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra, eski askerler Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun firari olduklarını belirterek, bu sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılarak, haklarındaki yakalama kararının devamını ve yakalandıkları takdirde gereğinin yapılmasını talep etti.

DURUŞMA 2 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verdi. Duruşma 2-20 Nisan arasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda görülecek.

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