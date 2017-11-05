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    İstanbul'da zincirleme trafik kazası

    AA
    05.11.2017 - 12:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da freni boşalan çakıl yüklü tır ile farklı firmalara ait iki yolcu otobüsü, sebze yüklü kamyonet ve bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Kemezburgaz istikametinden Gaziosmanpaşa yönüne doğru seyreden Turgut Göcen yönetimindeki içerisinde çakıl bulunan 34 KF 9487 plakalı dorse yüklü 34 HH 8959 plakalı tır, Alibeyköy Kavşağı mevkisinde freninin boşalması üzerine önündeki Ekrem Sezer idaresindeki 34 LA 6411 plakalı sebze yüklü kamyonete, ardından da Önder Uzunoğlu'nun kullandığı bir otobüs firmasına ait 34 YK 0016 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

    İstanbulda zincirleme trafik kazası

    Çarpışmanın etkisiyle sağa sola savrulan araçlar Mustafa Karadurdu yönetimindeki 16 RH 390 plakalı başka bir firmaya ait yolcu otobüsüne çarptı. Araçların arasında kalan Ömer Özcan idaresindeki 34 JP 5028 plakalı otomobil de bu sırada sebze yüklü kamyonete çarparak durabildi.
    Kazada araç içinde sıkışarak hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Sezer, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği, tırın da tekerinin patladığı kazaya karışan diğer araçlarda da maddi hasar oluştu.

    İstanbulda zincirleme trafik kazası

    Polis, 5 aracın çarpıştığı kaza mahallinde çalışma yaparken, trafiğe kapanan yolda trafik akışı bir süre sonra kontrollü şekilde sağlandı.

    Öte yandan, kaza sırasında otobüslerde bulunan yolcular firmaların gönderdiği midibüslerle otogara taşındı.

     

    Etiketler: istanbul , trafik kazası
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