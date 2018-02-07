İstanbul'da yoğun sis...

Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Köprü üzerindeki araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. Yüksek binaların tepe kısımları da sisin içerisinde kayboldu.
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