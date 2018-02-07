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    İstanbul'da yoğun sis...

    DHA
    07.02.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.

    Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Köprü üzerindeki araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. Yüksek binaların tepe kısımları da sisin içerisinde kayboldu.

    Etiketler: sis , Fatih Sultan Mehmet Köprüsü , FSM , sisli hava , İstanbul , İstanbul Boğazı , son dakika
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