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    İstanbul'da yoğun sis... Vapur seferlerinde iptaller var

    Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA) - AA
    21.10.2017 - 06:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı’nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oldu. Yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi.

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    • İstanbulda sisten göz gözü görmüyor
    • İstanbulda sisten göz gözü görmüyor
    • İstanbulda sisten göz gözü görmüyor
    • İstanbulda sisten göz gözü görmüyor

    Özellikle İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi.

    Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.

    Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi.

    Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi.

    Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

    VAPUR SEFERLERİNDE İPTALE NEDEN OLDU

    İstanbul'da gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş, yoğun sis nedeniyle bazı hatlarında hizmete ara verdi. Saat 07.05'te yapılması Sarıyer-Eminönü ring seferi, yoğun sis ve düşen görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. İptal duyurusu Şehir Hatları A.Ş'nin, kurumsal Twitter hesabından yapıldı.

    İBB Trafik Kontrol Merkezi'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan duyuruda ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

    İstanbulda yoğun sis... Vapur seferlerinde iptaller var

    Etiketler: sisli hava
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