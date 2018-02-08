Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon... Gözaltılar var

    İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon... Gözaltılar var

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 13:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çalışmalarda, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 71 mermi ele geçirildi.

    "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Örgüte üye olmak", "Yağma", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: İstanbul , polis , operasyon , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri