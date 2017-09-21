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    İstanbul'da yağmur ve dolu etkili oluyor

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 23:43 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 23:44

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri İstanbul için akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur ve şimşek uyarası yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından yağmur ve dolu etkili oluyor.

    İstanbul'da şuanda yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oluyor.

    KOCAELİ'DE DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

    Kocaeli'de akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını, üzerini örterek korumaya çalıştı. Suda kalan araçların yardımına diğer sürücüler koştu.

    Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış ve dolu, sürücüleri zor durumda bıraktı. Akşam saat 20.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı Gölcük, Karamürsel ve Derince ilçelerinde etkili oldu. Gölcük'teki dolu yağışında araçlarının zarar görmesini engellemeye çalışan sürücüler ise park ettikleri araçlarının üzerlerini battaniyelerle örtmeye çalıştılar.

    İzmit başta olmak üzere il genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda ise bazı yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerine girerek arıza yapan araçların yardımına ise yoldan geçen diğer araçlar yetişti. Su birikintisinde kalan bir otomobil, arkasına gelen başka bir otomobil ile itilerek sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan araç, diğer araçların sürücülerinin de yardımıyla yeniden çalıştırılarak yoluna devam etti.

    Etiketler: yağmur , dolu , istanbul
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