İstanbul’da vaizelerle buluştu: Yaşam tarzının güvencesi CHP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dini çevrelerle yaptığı toplantılara bir yenisini ekleyerek, hafta sonu İstanbul’da vaizelerle bir araya geldi. Toplantıya İstanbul’un Anadolu yakasından 60’ın üzerinde vaize katıldı. Basına kapalı toplantının açılışında Kılıçdaroğlu, “Bana istediğiniz soruyu sorabilir, partimle ilgili istediğiniz değerlendirmeyi yapabilirsiniz. ‘Şunu söylersem Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzerim, kırarım’ diye düşünmeyin” dedi. Toplantının karşılıklı konuşma ve değerlendirmelerle geçtiği öğrenildi. Dört saate yakın süren toplantıda vaizeler, CHP’ye yönelik birtakım eleştiri ve önerilerini dile getirirken, başta CHP’nin laiklik ve başörtüsüne bakışı olmak üzere sorular yöneltti.

Kılıçdaroğlu da kapanış konuşmasında parti olarak kimseyi ötekileştirmeden, herkesin din ve vicdan özgürlüğünü savunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bizi bizden dinleyin, başkasından dinlemeyin. Bize yönelik ithamlara inanmayın. Birbirimizi daha yakından tanıma konusunda bir gecikme yaşandığının farkındayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, biz din ve vicdan özgürlüğünün savunucusuyuz” dedi. Kılıçdaroğlu, kimsenin başörtüsünden, dini inancından, giyiminden, kuşamından, hayat tercihlerinden dolayı ötekileştirilemeyeceğini belirterek, her kesimin yaşam tarzının güvencesinin CHP olduğunu kaydetti.

MUHTARLAR İÇİN 5 ÇÖZÜM

Kılıçdaroğlu daha sonra da Türkiye’nin 21 ilinden ve çoğunluğu CHP’ye hiç oy çıkmamış sandıkların kurulduğu köy ve mahallelerden muhtarlarla bir araya geldi. Basına kapalı yapılan bu toplantıya 130 muhtar katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunlarının çözümüne ilişkin beş temel başlık olduğuna dikkat çekerek, “Muhtarlık Kanunu’nun çıkarılması, bütçe tahsisi, büro tahsisi, belli bir nüfusun üzerindeki muhtarlara sekreter atanması ve belediye meclislerinde oy ve söz hakkı tanınmasıdır” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, “Toplumu ayrıştırarak, bölerek sorunları çözemeyiz. Terörle mücadele ve Suriyeli göçmenlerin yaratacağı sorunların çözümünü toplumsal barışı sağlayarak, ortak bir dille hayata geçirebiliriz” dedi.