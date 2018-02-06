Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Polisin girdiğini görünce uyuşturucu maddeleri pencereden attı

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Polisin girdiğini görünce uyuşturucu maddeleri pencereden attı

    Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul (DHA)
    06.02.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Başakşehir ilçelerinin de bulunduğu ilçelerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından adres ve isimleri daha önceden belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI

    Narkotik ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerin biri de Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Fırat Sokak’taki 4 katlı bir bina oldu. Saat 02:30 sıralarında sokağa gelen ekipler, binanın 4. katındaki dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

    UYUŞTURUCU MADDELERİ PENCEREDEN ATTILAR

    Polislerin içeri girdiğini gören zanlılar içinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulunan poşeti mutfak penceresinden apartmanın arka bahçesine attı. Bina etrafında da arama yapan polisler, tek katlı olan yan binanın etrafında yaptığı aramalarda poşet içerisindeki malzemeleri buldu. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

    İstanbulda uyuşturucu operasyonu... Polisin girdiğini görünce uyuşturucu maddeleri pencereden attı

    Etiketler: uyuşturucu , uyuşturucu operasyonu , narkotik , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri