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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Gözaltılar var...

    Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA)
    16.01.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

    Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler saat 02.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamımda Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakolu Sokak üzerinde bulunan bir apartmana Özel Harekat timleriyle girildi.

    Adreslerde ve sokaklarda şüpheli araç ve kişilerde arama yapıldı. Aramalar sırasında Özel Harekat timlerinin ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

     

    Etiketler: narkotik
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