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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

    Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)
    27.10.2017 - 07:46 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Kağıthane ve Beykoz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişileri yakalamak için önceden belirlenen 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında Şişli Kuştepe Mahallesi’ni ablukaya alan polis ekipleri, Alev Sokak'ta önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar sürerken, özel harekat timleri de sokak başlarında önlem aldı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

     

    Etiketler: İstanbul , uyuşturucu operasyonu
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