İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için önceden belirlenen 10 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri destek verdi.

BAHÇEDEKİ KANEPEDE UYURKEN YAKALANDI

Polis ekipleri Güngören Akıncılar Mahallesi Ayvacık sokaktaki bir apartmana da operasyon düzenledi. Sıcak hava nedeniyle bahçede bulunan kanepede uyuyan bir kişi polisleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polisin aradığı şüpheliler arasında olduğu anlaşılınca gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.