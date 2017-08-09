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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

    DHA
    09 Ağustos 2017 - 08:12Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 08:17

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören'de operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

    Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için önceden belirlenen 10 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri destek verdi.

    İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

    BAHÇEDEKİ KANEPEDE UYURKEN YAKALANDI 

    Polis ekipleri Güngören Akıncılar Mahallesi Ayvacık sokaktaki bir apartmana da operasyon düzenledi. Sıcak hava nedeniyle bahçede bulunan kanepede uyuyan bir kişi polisleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polisin aradığı şüpheliler arasında olduğu anlaşılınca gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

     

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , istanbul , uyuşturucu
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