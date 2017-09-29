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    İstanbul'da Uysal dönemi

    Fatma AKSU / İSTANBUL
    29.09.2017 - 00:23 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’u 13 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yöneten Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB Meclisi dün yeni başkanı seçti. İBB Başkanı, AK Partili Mevlüt Uysal oldu.

    İBB’nin Saraçhane’deki binasına gelen Mevlüt Uysal protokol tarafından karşılandı. Mevlüt Uysal ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun isimleri, Meclis Salonu’nda açıklanmadan önce oturacak yer konusunda kısa süreli arbede yaşandı.

    ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ
    AK Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Temel Başalan, Meclis’in tarihi günlerden birini yaşadığını belirtti ve “Bugün, İBB Başkanı’nı seçeceğiz. Tüm İstanbullular için hayırlı olsun” diyerek, Topbaş’a hizmetleri için teşekkür etti. CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever de, “İstanbul için tarihi bir gün yaşıyoruz ama keşke yaşamasaydık. Keşke böyle olmasaydı. Keşke halkın iradesiyle gelen İBB başkanı yine halkın iradesiyle değiştirilseydi” diye konuştu.

    CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşmasında, seçildiği takdirde herkesin sesine kulak veren, herkesi dinleyen bir yönetim anlayışıyla İstanbul’u yöneteceğini belirtti. AK Parti adayı Mevlüt Uysal da “İstanbul’da çalmadık kapı, silinmedik gözyaşı bırakmayacağız” diye konuştu. Adayların konuşmasının ardından oylamaya geçildi. İlk iki turda hiçbir aday seçilemezken üçüncü turda Uysal 179 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

    BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR
    Uysal, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Bu benim için çok büyük bir onurdur ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Allah beni size ve İstanbullulara mahcup etmesin. Özellikle AK Parti Grubu’na ve tüm AK Parti teşkilatına bu çok önemli görevde şahsıma gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum.”

    CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu da, "Uysal’ı gerçekten başarılı olmasını dileyerek, tebrik ediyorum" dediye konuştu. 

    Etiketler: ibb , mevlüt uysal , gazetehaberleri
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