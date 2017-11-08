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    İstanbul'da uranyum operasyonu! Gerçek ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 14:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da nükleer madde kaçakçılığı kapsamında düzenlenen operasyonda uranyum şüphesi ile el konulan maddenin kimyasal içerikli toz olduğu ortaya çıktı.

     İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki hafta önce yurt dışından gelen yabancı uyruklu 1 kişinin, ‘uranyum’ satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nükleer dolandırıcılığı şüphelilerinden ele geçirilen 5 gram ağırlığındaki madde, tahlil için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne (ÇNAEM) gönderildi. Merkezin inceleme raporlarında söz konusu toz maddenin uranyum olmadığı, kimyasal içerikli toz olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenildi.

    Etiketler: Operasyon
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