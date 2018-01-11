İstanbul'da trafo patlaması mahalleliyi sokağa döktü

Güngören'de site içindeki bir binanın altında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi.

Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesilince mahalle 3 saattir karanlıkta kaldı.