İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı 

Alınan bilgiye göre kaza, D-100 Çağlayan mevkisinde seyir halindeki 3 aracın metrobüs yolundaki bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi. Araçların içinde bulunan 2 kişinin kazada yaralandığı öğrenildi.

Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçlerince yol daraltılarak önlem alındı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, karayolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.