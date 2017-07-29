İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bilgisi

İstanbul'da suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Birçok semtte yaşayan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren İstanbul su kesintisi, kesinti nedenleriyle birlikte vatandaşların erişimine açıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ'nin yapmış olduğu bilgilendirme üzerinden suların geleceği saat detayları
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mavigöl Mah,Bolluca Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 13:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilyurt Mah,Şenlikköy Mah,Basınköy Mah,Yeşilköy Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 14:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 08:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüp
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadolap Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atakent Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 13:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 19:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Burhaniye Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 13:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.