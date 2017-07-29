İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bilgisi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de oturan birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kentte yaşayan birçok kişinin soruşturduğu sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafıdan yanıtlandı. Peki, Küçükçekmece, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, detaylı bilgiler

İstanbul'da suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Birçok semtte yaşayan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren İstanbul su kesintisi, kesinti nedenleriyle birlikte vatandaşların erişimine açıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ'nin yapmış olduğu bilgilendirme üzerinden suların geleceği saat detayları



SULAR NE ZAMAN GELECEK? Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah,Bolluca Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 13:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Şenlikköy Mah,Basınköy Mah,Yeşilköy Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 14:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüp Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 13:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 19:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 13:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.