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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bilgisi

    Hürriyet Haber
    29 Temmuz 2017 - 19:43Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 19:43

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de oturan birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kentte yaşayan birçok kişinin soruşturduğu sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafıdan yanıtlandı. Peki, Küçükçekmece, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, detaylı bilgiler

    İstanbul'da suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Birçok semtte yaşayan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren İstanbul su kesintisi, kesinti nedenleriyle birlikte vatandaşların erişimine açıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ'nin yapmış olduğu bilgilendirme üzerinden suların geleceği saat detayları

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza Kesinti
    İlçe:Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler:Mavigöl Mah,Bolluca Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 13:04
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler:Yeşilyurt Mah,Şenlikköy Mah,Basınköy Mah,Yeşilköy Mah
    Açıklama:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 14:37
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah
    Açıklama:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 04:58
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Esenler
    Etkilenen Mahalleler:Oruç Reis Mah
    Açıklama:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 08:57
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Eyüp
    Etkilenen Mahalleler:Karadolap Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah
    Açıklama:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 04:58
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler:Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
    Açıklama:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 04:58
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
    Açıklama:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 13:01
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
    Açıklama:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 04:58
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Tuzla
    Etkilenen Mahalleler:Aydınlı Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 19:21
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler:Burhaniye Mah
    Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:29.7.2017 - 13:33
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Etiketler: sular ne zaman gelecek , su kesintisi , küçükçekmece , sultangazi , gaziosmanpaşa
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