İstanbul'da suç makinası yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı olan ve hakkında farklı suçlardan 14 aranması bulunan H.Y.’yi Fatih’te geçtiğimiz günlerde yakaladı.



Şüpheli H.Y.nin yapılan üst aramasında aramada 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış çok sayıda sim kart, 50 kişiye ait kimlik bilgileriyle 3 cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



