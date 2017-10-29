İstanbul'da bombalı motosiklet de yakalanmış...

Biri yaralı 4 kişinin gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, patlama yaşanan 2 evde de bomba malzemelerinin bulunduğu belirtilerek,”27.07.2017 günü akşam saatlerinde ilimiz Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiyenin müdahalesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede her iki adreste de her hangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda ve motor, elektronik devre, kablo, pil ve vb. malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.





2 HÜCRE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda bahse konu adreslerde bulunduğu belirlenen şahıslara ait 1 adet araç ve motosikletin Bayrampaşa ilçesindeki bir alış veriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edilmiş, araçlarla birlikte DEAŞ terör örgütü üyesi biri yaralı olmak üzere 4 şahıs 28.10.2017 günü saat: 16.00 sıralarında yakalanmış 2 hücre çökertilmiştir.

Araç içerisinde ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir.” denildi.

NELER OLDU?

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

DHA'nın haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan iki dairede peş peşe meydana yangın ve patlamalar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri plakasını belirlediği bir otomobil üzerinden DEAŞ terör örgütü adına eylem planladığı iddia edilen şüphelilere ulaştı. 2’si kadın olmak üzere toplam 4 kişiyi adım adım takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri , aile gibi davranan şüphelilerin beyaz renkli bir otomobile binmesi harekete geçti. TEM ekipleri, şüphelilerin otomobili saat 16.30 sıralarında, Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bırakarak uzaklaşmaya çalıştıklarını tespit edince operasyon yaptı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekiplerinin ’dur’ ihtara uymayarak kaçmaya çalışan erkek şüphelilerden birini bacağından vurdu. Operasyonda 2’si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şüpheli tedavi işlemleri için hastaneye kaldırılırken diğer 3 kişi, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

FÜNYE İLE PATLATILDI

TEM ekipleri, şüphelilerin bıraktığı beyaz otomobil çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları açık otoparktan uzaklaştırdı. Ekipler otomobilde bomba düzeneği olduğundan şüphelenerek durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ekipleri araçta 2 defa fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri fünye ile patlatılan otomobilde inceleme yaptı.

EL YAPIMI, UZAKTAN KUMANDALI BOMBA

Emniyet kaynakları; şüphelilerin park ederek bıraktığı otomobilde yaptığı incelemede parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktı.

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