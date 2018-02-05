İstanbul'da şok olay! Uyuşturucu karşıtı çeteden uyuşturucu çıktı

Zeytinburnu'nda torbacıları çırılçıplak soyup darp eden ve uyuşturucuya karşı oldukları izlenimi vermek isteyen Bahri Ö. ve adamlarının, uyuşturucu satıcılarını çırılçıplak soyarak darp ettikleri ve bu görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayınladıkları tespit edildi.



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Zeytinburnu'nda Ahmet Burak G. tarafından vurularak yaralanan organize suç örgütü lideri Bahri Ö. ve grubunu yakın takibe aldı. Bahri Ö. ve adamlarının, uyuşturucu satıcılarına karşı oldukları izlenimini vermek için, uyuşturucu satıcılarını çırılçıplak soyarak darp ettikleri ve bu görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayınladıkları tespit edildi.

Organize polisi, Bahri Ö. ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. Bahri Ö. 5 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Bahri Ö.'nün adamlarının ev aramalarında 92 adet fişek, çelik yelek ve bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İKİ ÇETENİN KANLI HESAPLAŞMASI SÜRÜYOR

Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren Bahri Ö. ve Burak D. liderliğindeki iki grup arasındaki çatışma devam ediyor. Bahri Ö.'ye silahlı saldırıda bulunan Ahmet Burak G., yakalanırken, Burak D.'nin babası Faruk D. de uğradığı silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Faruk D.'ye düzenlenen saldırının Bahri Ö. gurubu tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.