Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da şok olay! Uyuşturucu karşıtı çeteden uyuşturucu çıktı

    İstanbul'da şok olay! Uyuşturucu karşıtı çeteden uyuşturucu çıktı

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    Zeytinburnu'nda uyuşturucuya karşı olduğunu söyleyerek torbacıları çırılçıplak soyup darp eden çeteden uyuşturucu çıktı. Bahri Ö. ve 5 adamı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda fişek, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Zeytinburnu'nda torbacıları çırılçıplak soyup darp eden ve uyuşturucuya karşı oldukları izlenimi vermek isteyen Bahri Ö. ve adamlarının, uyuşturucu satıcılarını çırılçıplak soyarak darp ettikleri ve bu görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayınladıkları tespit edildi.


    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Zeytinburnu'nda Ahmet Burak G. tarafından vurularak yaralanan organize suç örgütü lideri Bahri Ö. ve grubunu yakın takibe aldı. Bahri Ö. ve adamlarının, uyuşturucu satıcılarına karşı oldukları izlenimini vermek için, uyuşturucu satıcılarını çırılçıplak soyarak darp ettikleri ve bu görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayınladıkları tespit edildi.

    Organize polisi, Bahri Ö. ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. Bahri Ö. 5 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Bahri Ö.'nün adamlarının ev aramalarında 92 adet fişek, çelik yelek ve bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

    İKİ ÇETENİN KANLI HESAPLAŞMASI SÜRÜYOR

    Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren Bahri Ö. ve Burak D. liderliğindeki iki grup arasındaki çatışma devam ediyor. Bahri Ö.'ye silahlı saldırıda bulunan Ahmet Burak G., yakalanırken, Burak D.'nin babası Faruk D. de uğradığı silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Faruk D.'ye düzenlenen saldırının Bahri Ö. gurubu tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

     

    Etiketler: Uyuşturucu , Zeytinburnu , çete , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri