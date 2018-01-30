İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

33 yaşındaki Ezgi Y. ile Savaş A. (40) bir süredir birliktelik yaşıyordu. Olay günü, sevgilisiyle tartışma yaşayan Ezgi Y., İstanbul Sarıyer'deki evine alkollü gelen sevgilisini sakinleştirmek istedi. Konuşmanın ardından evden ayrılan Savaş A., otoparka gitti. Ezgi Y., iddiaya göre alkollü araç kullanmasını engellemek istediği sevgilisini durdurmak için otoparka gitti. Savaş A., aracına binerek önüne geçen Ezgi Y.'ye önce çarptı. Ardından yere düşen kadının üzerinden defalarca araçla geçen Savaş A., bir de aracının tekerlekleriyle genç kadının üzerindeyken aracını durdurdu.

GÜVENLİKÇİ KURTARDI



Kaburga kemikleri dahil vücudunda birden fazla kırık bulunan talihsiz kadın, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde hastaneye kaldırıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Savaş A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Zanlı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Sabah