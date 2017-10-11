İstanbul'da seri banka soyguncusu alarmı

Bağcılar Yenimahalle’de, geçtiğimiz yıl Aralık ayında sabah saatlerinde bir bankaya ameliyat maskeli bir kişi girdi.

Bankanın güvenlik görevlisine silah gösterip “sakin ol” dedi ve görevliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra vezneye giden şüpheli “ paraları doldur” dedi.



Vezneciden 32 bin TL alan gaspçı kaçtı. Gaspçı aynı yöntemle yaklaşık bir yıl önce Bağcılar’da bir bankaya daha girerek 5 bin 700 TL parayı alarak kayıplara karıştı.







Bağcılar’da 4 Ekim 2017 günü, bir banka şubesine silahlı, maskeli ve ameliyat eldiveni olan bir kişi girdi. Elindeki silahı görevlilere doğrultup para istedi. Görevli “ Para yok” deyince, ‘Tamam’ deyip ellerini yana açıp bankadan çıktı. Kaçan kişinin bankanın yan sokağında bir binaya elindeki çantayı attığı belirlendi.







Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saatlerce süren kamera incelemesinde gaspçının kaldığı evi belirledi. Operasyonda gaspçı yakalandı. Adının Burhan G olduğu belirlenen gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.