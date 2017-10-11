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    İstanbul'da seri banka soyguncusu alarmı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    11.10.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağcılar ve Esenler’deki banka şubelerine silahla girerek 37 bin TL alan gaspçı Burhan G. yakalandı. Gaspçı son olayında, paraları ver dediği banka görevlisinin ‘para yok’ yanıtı üzerine arkasını dönüp banka şubesinden çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

    Fotoğraf: Temsili

    Bağcılar Yenimahalle’de, geçtiğimiz yıl Aralık ayında sabah saatlerinde bir bankaya ameliyat maskeli bir kişi girdi. İstanbulda seri banka soyguncusu alarmı
    Bankanın güvenlik görevlisine silah gösterip “sakin ol” dedi ve görevliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra vezneye giden şüpheli “ paraları doldur” dedi.

    Vezneciden 32 bin TL alan gaspçı kaçtı. Gaspçı aynı yöntemle yaklaşık bir yıl önce Bağcılar’da bir bankaya daha girerek 5 bin 700 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

    İstanbulda seri banka soyguncusu alarmı

    Bağcılar’da 4 Ekim 2017 günü, bir banka şubesine silahlı, maskeli ve ameliyat eldiveni olan bir kişi girdi. Elindeki silahı görevlilere doğrultup para istedi. Görevli “ Para yok” deyince, ‘Tamam’ deyip ellerini yana açıp bankadan çıktı. Kaçan kişinin bankanın yan sokağında bir binaya elindeki çantayı attığı belirlendi.



    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saatlerce süren kamera incelemesinde gaspçının kaldığı evi belirledi. Operasyonda gaspçı yakalandı. Adının Burhan G olduğu belirlenen gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Son dakika , istanbul , Banka soygunu
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