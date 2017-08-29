İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkili oldu. 3. havalimanında dolu yağışı görüldü. Yağış dakikalar içerisinde İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış ile birlikte Kağıthane'de bazı yollar dereye döndü.







Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla metro istasyonlarında kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşların metro istasyonlarına sığındığı görüldü. İstanbul Boğazı'nda da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Taksim Meydanı'ndaki kafelerdeki sandalyeler havada uçuşmasına neden oldu.







GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE DÜŞTÜ



Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştü. Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı.



OTOMOBİLİ SUDA YÜZDÜRDÜ!



Dolapdere’de yağışla birlikte yollar dereye döndü. Su baskının yaşandığı bir sokakta vatandaşın aracını kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı. Suda yüzen aracı vatandaşın yüzdürmesi dikkat çekti.



TAKSİM TÜNELİ SULAR ALTINDA



Yoğun yağışın etksini gösterdiği Taksim'de otobüs duraklarının olduğu tüneli su bastı. Bazı araçların tünelde arızalandığı bildirildi.

















TOPBAŞ UYARMIŞTI

Kadir Topbaş bugün, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.



Topbaş burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama da yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.









Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.

PROF. ŞEN: BULUTUN KALINLIĞI 10 KİLOMETRE

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de vatandaşları Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı.

Eminönü (Fotoğraf: Veysi Aslan):

Bazı Twitter kullanıcılarının Beşiktaş ve Taksim'den paylaştığı fotoğraflar şöyle...