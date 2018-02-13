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    İstanbul'da sabah 05:30'da uyuşturucu operasyonu... Gözaltılar var

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul (DHA)
    13.02.2018 - 07:19 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

    Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen isim ve adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

    OPERASYON ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ YAPILDI

    Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Zeytinburnu ilçesindeki 5 katlı binaydı. Narkotik ekipleri içeride arama yaparken Özel Harekat Timleri de bina girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de operasyon yapılan bölgeye havadan taradı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda aramalar devam ediyor.

    İstanbulda sabah 05:30da uyuşturucu operasyonu... Gözaltılar var

    Etiketler: uyuşturucu , uyuşturucu operasyonu , narkotik , Zeytinburnu , son dakika
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