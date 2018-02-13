İstanbul'da sabah 05:30'da uyuşturucu operasyonu... Gözaltılar var

Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen isim ve adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

OPERASYON ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ YAPILDI

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Zeytinburnu ilçesindeki 5 katlı binaydı. Narkotik ekipleri içeride arama yaparken Özel Harekat Timleri de bina girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de operasyon yapılan bölgeye havadan taradı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda aramalar devam ediyor.