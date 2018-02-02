Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da pis kokular... Ders alınmamış

    İstanbul'da pis kokular... Ders alınmamış

    İHA
    02.02.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir'de boş bir arazide ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, alüminyum geri dönüşümü yapan ve ağır kokular yayan kaçak işletmede 50 bin ton tehlikeli atık ele geçirdi. Tuzla'da da kimyasal atık dolayısıyla panik yaşanmıştı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Başakşehirde 50 bin ton tehlikeli atık ele geçirildi
    • Başakşehirde 50 bin ton tehlikeli atık ele geçirildi
    • Başakşehirde 50 bin ton tehlikeli atık ele geçirildi
    • Başakşehirde 50 bin ton tehlikeli atık ele geçirildi

    İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Zabıta ekipleri, ortaklaşa yürüyen denetimler sonucunda Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde  boş bir araziye uygunsuz bir şekilde tehlikeli atık döküldüğü tespit etti.  İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB'ye bağlı ekipler Mert Salman’ın işlettiği ve 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin çalıştırıldığı işletmeye baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi. Kazanımdan geri kalan tehlikeli atıkların ise doğaya bırakıldığı tespit edildi.

    Olay yerine gelen İSKİ ekipleri de doğaya bırakılan sudan örnekler alarak inceleme başlattı. Etrafına yayılan ağır kokular nedeniyle görevliler de zor anlar yaşadı. Bazı görevlilerin atkı ile burunlarını kapattıkları görüldü. Yaklaşık 50 bin ton olarak belirlenen tehlikeli atıklardan çeşitli örnekler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri yetkili laboratuvarlara gönderecek. Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak.

    TUZLA'DA NE OLMUŞTU?

    Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde 25 Aralık 2017'de genizleri yakan bir koku yayıldı. Kokudan etkilenen çok sayıda yurttaş mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum zorluğu şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. Yurttaşlar, kokunun yanık plastik kokusuna benzediğini bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekiplerinin kokunun kaynağına ilişkin çalışmalar yürüttü. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.

    Etiketler: istanbul , Başakşehir , atık , Belediye , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri