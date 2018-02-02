İstanbul'da pis kokular... Ders alınmamış

İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Zabıta ekipleri, ortaklaşa yürüyen denetimler sonucunda Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde boş bir araziye uygunsuz bir şekilde tehlikeli atık döküldüğü tespit etti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB'ye bağlı ekipler Mert Salman’ın işlettiği ve 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin çalıştırıldığı işletmeye baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi. Kazanımdan geri kalan tehlikeli atıkların ise doğaya bırakıldığı tespit edildi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri de doğaya bırakılan sudan örnekler alarak inceleme başlattı. Etrafına yayılan ağır kokular nedeniyle görevliler de zor anlar yaşadı. Bazı görevlilerin atkı ile burunlarını kapattıkları görüldü. Yaklaşık 50 bin ton olarak belirlenen tehlikeli atıklardan çeşitli örnekler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri yetkili laboratuvarlara gönderecek. Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak.

TUZLA'DA NE OLMUŞTU?

Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde 25 Aralık 2017'de genizleri yakan bir koku yayıldı. Kokudan etkilenen çok sayıda yurttaş mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum zorluğu şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. Yurttaşlar, kokunun yanık plastik kokusuna benzediğini bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekiplerinin kokunun kaynağına ilişkin çalışmalar yürüttü. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.