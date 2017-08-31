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İstanbul'da pazara gidenler şaştı kaldı! Her şey bedava çünkü...

Hürriyet Haber
31.08.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 15:42

İstanbul'da Piyalepaşa semt pazarına bayram alışverişi için giden vatandaşlar gıda ürünlerinin ücretsiz dağıtıldığını öğrendi. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahları satın alan bir iş adamı, pazara gelen vatandaşların ihtiyacı olan gıda ürünlerinin ücretsiz verilmesini sağladı. Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi.

Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir ve zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alan bir iş adamı, bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. İş adamının sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.

Sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, etkinliği yapan iş adamına teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine aynı iş adamı tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı. Konu ile ilgili görüşü alınmak istenen iş adamı, yardım faaliyetinde konuşmanın uygun olmayacağını belirterek açıklama yapmak istemedi.

Etiketler: istanbul , semt pazarı , bayram alışverişi
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