Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da pastırma yazı... Peki ne kadar sürecek?

    İstanbul'da pastırma yazı... Peki ne kadar sürecek?

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Haftasonu kapalı ve yer yer yağışlı havanın ardından önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 16-19 dereceler aralığında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde (Pastırma yazı) seyretmesi bekleniyor.

     

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    PASTIRMA YAZI NEDİR?

    Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Son dakika , istanbul , hava durumu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri