İstanbul'da pastırma yazı... Peki ne kadar sürecek?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.

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