İstanbul'da palalı gaspçı dehşeti

Arnavutköy, Merkez Mahallesi, Nenehatun Caddesi üzerindeki bir tıp merkezine geçtiğimiz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında ellerinde pala ve bıçak bulunan 2 kişi girdi. Ellerindeki pala ve bıçakla görevliyi tehdit eden 2 gaspçı kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından görevli polisi aradı.





Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede 2 gaspçının olay yerine geldikleri otomobil belirlendi.

Otomobilin ön tamponunun hasarlı olduğu, sol farının da kırık olduğu tespit edildi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, otomobili bir sokakta park halinde buldu.

Otomobilin bulunmasının ardından düzenlenen operasyonda gaspçılardan Emrah Yılmaz yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, Emrah Yılmaz’ın olayda kullandığı sarı saplı bıçak ve silah malzemeleri bulundu. Emrah Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı. İkinci gaspçının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.