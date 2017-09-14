Son dakika: İstanbul'da okul saatleri belli oldu

İstanbul Valiliğinden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıla da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalara valiliğimize intikal etmiştir.

Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim- öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır” denildi.

BAKAN YILMAZ:VALİLER KARAR VERECEK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı açıklamada okul saatleri için valiliklere yetki verildiğini, duruma göre karar vereceklerini söylemişti.

Bakan Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla illere genelge gönderdiklerini, servis saatleriyle ilgili düzenleme konusunda valilerin tam yetkili olduğunu belirterek, "Bir Iğdır'ı düşünün, bir Kars'ı düşünün, bir Ardahan'ı düşünün bir de Edirne'yi düşünün. Her valinin hepsine aynı kuralı uygulamak doğru olmayabilir. Ama valilerimizin kendi bulunduğu ilindeki devlet memurlarının durumunu, öğrencilerin ve okulun durumunu, yaz, kış durumunu da dikkate alarak en doğrusu ve en iyisi hangisiyse o konuda karar vermeleri hususunda biz bir genelge gönderdik" diye konuşmuştu.

BAKANLIK GENELGE YAYINLAMIŞTI

Hürriyet, bugün, Bakanlığın 8 Eylül tarihinde, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığını duyurmuştu. Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” istendi.

Bundan dolayı, “Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi” talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi.

Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

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