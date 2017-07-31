İstanbul’da oda geliri kaybı 1 milyar Euro

Türkiye genelinde konaklama sektöründe doluluk oranları geçen yılın üzerine çıkmasına rağmen düşen fiyatlar nedeniyle konaklama sektöründe elde edilen gelirler hâlâ Avrupa’nın en son sırasında yer alıyor. Özellikle İstanbul, Haziran 2017'de, en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Araştırma şirketi STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) hazırladığı ‘Haziran 2017 Ülke Performans Raporu’ açıklandı.

İstanbul, Antalya ve Ankara’da STR sistemine dahil otellerin verilerinin ortalamasına göre, Türkiye'nin Haziran 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 0.1 artarak yüzde 44.6 olarak kaydedildi. Türkiye, Haziran 2017’de oda başı gelirlerde 31 Euro ile Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Ocak-Haziran dönemine kapyayan yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.8’den yüzde 53.3’e yükselirken, oda başı gelirler 39.4 Euro’dan 32.7 Euro’ya geriledi.

AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK FİYATI İSTANBUL’DA

Turizmde içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmaya çalışan İstanbul’da ise Haziran 2016'da yüzde 39.9 olan doluluk oranı, Haziran 2017'de yüzde 8.5 artarak, yüzde 43.2 olarak ölçüldü. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 71.1 Euro olarak, 2016'ya göre yüzde 17.5 düşüş gösterdi. Haziran 2016’da bu rakam 86.2 olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 10.5 düşüş yaşandı ve 30.7 Euro olarak ölçüldü. Haziran 2016’da bu rakam 34.3 Euro olmuştu. İstanbul, Haziran 2017'de, ADR'sindeki yüzde 17.5 düşüş ve RevPar'daki yüzde 10.5 düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.

Ocak–Haziran 2017 döneminde ise doluluk oranı, geçen yılın aynı dömenindeki yüzde 49.2’den yüzde 53.3’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 96.2 Euro’dan 72.3 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir 47.3 Euro’dan 38.5 Euro’ya geriledi.

KOZ OLARAK KULLANILIYOR

Dolulukları yorumlayan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, geçen yıl aynı dönemde güvenlik sorununa ilişkin ciddi bir kaygı ortamı hakimken, bu yıl sakinleşme olmasına rağmen doluluk artışının aksine gelirlerde pozitif etkinin söz konusu olmadığını söylesi.

Bayındır, “STR’nin doluluk oranları dikkate alındığında, TÜROB olarak yaptığımız hesaplamada, 2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre sadece İstanbul’da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar Euro’yu buluyor. Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırdığımız ikinci yarı dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde rakam katlanacaktır” dedi.

“Turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorun bütçe-destinasyon imajının yarattığı strestir. Güvenlik ve risk meselesi özellikle İstanbul’un pazar fiyatlamasında adeta bir koz haline gelmiştir” diyen Bayındır, özellikle Antalya’da geçen yıla göre gelir anlamında toparlanma görüldüğünü belirterek, “Doluluk oranlarında önemli bir değişim olmaması ve gelirin artması hizmete açık otel sayısı ve yerli turistin etkisi olarak yorumlanabilir” diye konuştu.

ANTALYA YÜKSELDİ

Antalya’da Haziran 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 artarak yüzde 55.3 oldu. Haziran 2016’da bu oran yüzde 55.2. Ortalama günlük satılan oda bedeli 101.2 Euro olarak, Haziran 2016'ya göre yüzde 19.2 artış gösterdi.

Haziran 2016’da bu rakam 84.9 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 19.6 artış yaşandı ve 56 Euro olarak ölçüldü. Haziran 2016’da bu rakam 46.8 Euro olmuştu. İlk 6 ayda ise doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 50.7’den yüzde 54.1’e yükselirken; ortalama günlük satılan oda bedeli 64.8 Euro’dan 59.9 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir 32.8 Euro’dan 32.4 Euro’ya geriledi.