'İstanbul'da nefes' polemiği... Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin' diyor. İstanbul'un ne halden ne hale geldiğini yaşayanlar, başka şehirlerde yaşayanlar hatta yurt dışından gelenler ikrar etmekte, söylemekte. Biz görevimizi yapıyoruz. Geriye bakmıyoruz. Koşan adam geriye bakarsa düşer" dedi.

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