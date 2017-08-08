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    Hürriyet>Gündem>'İstanbul'da nefes' polemiği... Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

    'İstanbul'da nefes' polemiği... Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

    İHA
    08 Ağustos 2017 - 13:13Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:41

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz. Niçin İstanbullular hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere akın ediyorlar?' sözlerine sert tepki gösterdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin' diyor. İstanbul'un ne halden ne hale geldiğini yaşayanlar, başka şehirlerde yaşayanlar hatta yurt dışından gelenler ikrar etmekte, söylemekte. Biz görevimizi yapıyoruz. Geriye bakmıyoruz. Koşan adam geriye bakarsa düşer" dedi.

    Kılıçdaroğlu: Nefes almak istiyorsanız CHPli belediyelerin olduğu yerlere gideceksinizKılıçdaroğlu: 'Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz'

     

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    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Kadir Topbaş , istanbul
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