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    İstanbul'da narkotik operasyonu... Çok sayıda gözaltı

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 07:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal, Ümraniye ve Pendik’te daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal, Ümraniye ve Pendik’te 10 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel hareket polisleri çevik kuvvet ve çok sayıda polis destek verdi.

    İstanbulda narkotik operasyonu... Çok sayıda gözaltıÖzel harekat polisleriyle Kartal Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı binaya giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında 2 şüpheli gözaltına alınırken 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Aramalar sırasında polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

    İstanbulda narkotik operasyonu... Çok sayıda gözaltı

    Etiketler: İstanbul , operasyon , narkotik operasyonu
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