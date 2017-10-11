İstanbul'da narkotik operasyonu... Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal, Ümraniye ve Pendik’te 10 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel hareket polisleri çevik kuvvet ve çok sayıda polis destek verdi.

Özel harekat polisleriyle Kartal Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı binaya giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında 2 şüpheli gözaltına alınırken 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Aramalar sırasında polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.



