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İstanbul'da metrekare fiyatı en yüksek ilçeler: Arsa değerleri yüzde 35 arttı

İHA
14.02.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

2016 yılında 7 trilyon lira olan İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9,5 trilyon liraya ulaştı. Arsa değeri araştırmasıyla derlenen verilere göre İstanbul'da metrekare fiyatları en yüksek ilçeler de belirlendi.

Ajans Press, İstanbul’un güncel arsa değeri araştırmasını ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye Veri İşleme Merkezi’nden (TUVİMER) ve medyaya yansıyan haber başlıklarından elde ettiği bilgilere göre, İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9 trilyon 500 milyar liraya ulaştı. Aralık 2016 itibarıyla yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan, satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışında kalan bütün arsa ve arazilerin değeri 7 trilyon lira olarak hesaplanırken, bu sayı 1 yıl sonra 9 trilyon 458 milyar 716 milyon 569 bin 576 lira olarak belirlendi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, son yıllarda gayrimenkulde yaşanan artışın medyanın da gündeminde olduğu belirlendi.

EN DEĞERLİ İLÇE KADIKÖY

İstanbul’un her ilçesinde yer alan mahalleler üzerinde TUVİMER tarafından yapılan araştırmada, İstanbul’un en değerli ilçesi Kadıköy olurken, arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 lira olarak kaydedildi. Kadıköy’ü 18 bin 457 lira ile Zeytinburnu takip ederken, bu ilçeleri ortalama metrekare fiyatları 15 bin 743 lira olarak Bakırköy, 14 bin 987 lira olarak Beşiktaş, ve 14 bin 846 lira olarak Fatih ilçesi izledi. Buna karşın ortalama arsa metrekare değeri bin liranın altında kalan ilçeler; Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy olarak belirlendi.

 

 

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Etiketler: arsa fiyatları , en değerli ilçeler , istanbul arsa fiyatları
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