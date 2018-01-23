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    İstanbul'da 'lapa lapa kar' beklentisi yine başka tarihe kaldı...

    AA
    23.01.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da kar yok, sıcaklıklar hafta sonu artacak... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul'da cumadan sonra yağışların kesileceğini ve sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirterek, mevsim normallerinde sıcaklıklar beklediklerini kaydetti.

    İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirin soruların yanıtlayan Kocaman, başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi.

    Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil, çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek." diye konuştu.

    Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere ise yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya'da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar bekliyoruz."

    Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.

    CUMADAN SONRA SICAKLIK ARTIYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, İstanbul için hava durumunun cumaya kadar akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece olacağını yineleyerek, "İstanbul'da cumadan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Denizlerde kuzeyli kuvvetli rüzgarların devam edeceğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise ciddi bir rüzgar beklemiyoruz." dedi.
    Anadolu'daki vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Kocaman, Marmara'da rüzgar dahil olmak üzere bir uyarıları olmadığını söyledi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 23-29 Ocak tarihlerinde hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinden 5-9 derece daha düşük olarak bekleniyor.

    İstanbul'da bugün saat 18.00'e kadar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklığın 1-2 derecelere düşmesi öngörülüyor.

    Söz konusu kesimlerde yarın ve ertesi gün de karla karışık yağmur tahmini yapılırken, sıcaklıkların salı 3-4, çarşamba 2-5, perşembe 1-7, cuma 0-5, cumartesi 1-7 dereceler civarında seyredeceği bilgisi verildi.

     

    Etiketler: beklenti , yağış , son dakika
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