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    İstanbul'da korkutan yangın

    AA
    12.09.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:06

    İstanbul Eyüp’te, tadilat nedeniyle 7 aydır kullanılmayan öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, Defterdar Mahallesi Yeni Küşat Sokağı’ndaki 4 katlı öğrenci yurdunun giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan yangını fark eden işçilerin, durumu haber etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, polis tarafından sokağa güvenlik şeridi çekildi.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

    İstanbulda korkutan yangın
    Sosyal medyada paylaşılan bir kare

    Etiketler: Edirnekapı , yangın , son dakika
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