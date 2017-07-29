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    İstanbul'da korkunç kaza...

    Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ (DHA)
    29 Temmuz 2017 - 14:58Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 16:45

    Zincirlikuyu D-100 Karayolu'nda bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kişi olay yerinde  hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kaza Şişli Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Kerim Canpek (84) D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun en sol şeridine geldiğinde Çetin Güven Can yönetimindeki 34 HN7541 plakalı araç Canpek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile  Canpek yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü olay yerinde şok  geçirdi.

    İstanbulda korkunç kaza...

    Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. D-100 Karayolu  Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybeden kişi ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma  Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir saat sonra, kazaya karışan otomobil olay yerinden çekilerek kapalı olan iki şerit trafiğe  açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: istanbul , Zincirlikuyu , Trafik kazası
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