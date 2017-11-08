İstanbul'da Kara Hafta!

Köklü geçmişinin yanı sıra edebiyat dünyasındaki yeriyle de öne çıkan bir mekanda polisiye edebiyat tutkunlarını ağırlayacak olan festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Festivalin ana sponsoru olan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, yazarlar Ahmet Ümit, Adnan Özer ve Metin Celal ile Pera Palace Hotel Jumeirah'nın pazarlama ve iletişim müdürü Can Erol etkinlik ile ilgili bilgi verdi.

Hakan Ateş konuşmasında "Kara Hafta Festivali'nde Türkiye'den ve dünyadan polisiye gibi bir alana gönül vermiş onlarca ismi konuk etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Polisiye yazının ülkemizdeki önde gelen kalemlerinden ve aynı zamanda festivalin komite başkanı olan Ahmet Ümit de "Şehir ve edebiyat arasındaki ilişkinin suçtan yola çıkarak dışa vurumu olan Kara Hafta dünyanın değişik yerlerinde yaşayan yazarları buluşturarak şehirlerin tanıtımına katkı sağlar" diye konuştu.

İlkinde Agatha Christie, ikincisinde de doğumunun 125'inci yılı nedeniyle Georges Simenon şerefine düzenlenen Kara Hafta'nın bu yılki teması ise James Bond serisinin yazarı Ian Fleming.

1955 yılında Pera Palace'ta konaklayan Fleming bu yıl festival kapsanmında bol bol gündeme gelecek.

Kara Hafta'nın EmeK Ödülü, Hürriyet Yazarı Doğan Hızlan'a verilecek. Kara Hafta kapsamında Anthony Horovitz, Charlie Higson, Shari Lapena, Jeffrey Moore, Chingiz Abdullayev, Vasillis Danellis gibi yabancı yazarlarla Ahmet Ümit, Alper Canıgüz, Cenk Çalışır, Rıza Kıraç gibi Türk yazarlar da konuk olacak.

Etkinlik kapsamında James Bond: Romandan Sinemaya, Polisiye ve Fantastik ve Cinayetin Gizemi başlıklı

oturumlar düzenlenecek.