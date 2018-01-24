İstanbul'da kar yağışı başladı! Herkesin merak ettiği soru tutacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’daki bazı ilçelerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü. Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.



ORHAN ŞEN UYARMIŞTI



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter adresinden 08.50 sıralarında yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Boğaz çevresi, Çatalca ve Anadolu yakasında 1 saat içerisinde hafif kar yağışı başlar" demişti.

BOLU DAĞI’NDA KAR VE SİS

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya neden oluyor. Otoyolun Bolu Dağı kesiminde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi ye yer 30 metreye kadar düşüyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde de Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karayolları ekipleri, otoyol ve D-100 karayolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Güzergahta görevli trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmama konularında uyarıyor. Bu arada Kocaeli’nin bir çok ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor. 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı ile başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.