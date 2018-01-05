İstanbul'da kapı kapı gezen 'büyücü'lere şok! Sokakta görünce...

Maltepe'de 29 Kasım 2017'de Semiha Ç.'nin (40) evine gelen iki kadın, "Evinizde büyü var, büyüyü biz bozarız" dedi.

Semiha Ç., kadınları büyünün bozulması için eve aldı. Kadınlardan biri içeri girer girmez dua etmeye başladı. Diğer kadın da "Şimdi büyüyü bozacağım" diyerek yumurta ve ip istedi. İpi beş parçaya bölmüş gibi yapıp Semiha Ç.'nin dikkatini iyice dağıttı.





Kadınlardan biri, Semiha Ç.'den, evdeki altın, ziynet eşyası ve paraları bir çoraba koyup getirmesini istedi. Semiha Ç. altın kolye, yüzük, iki çeyrek altın ve 400 TL'yi çoraba koyarak kadına verdi. Bu sırada alt dairede oturan Semiha Ç.'nin yengesi Reyhan K. (48) eve geldi. Kadınlar, Reyhan K.'ya da evinde büyü olduğunu söyledi. Alt daireye inen kadınlar Reyhan K.'dan evde bulunan altın ve paraları da çoraba koymalarını istedi. Reyhan K., evde bulunan 6 bin TL ve 20'şer gramlık altınları çoraba koyarak verdi. Kadınlar çorapları evlerdeki yastıkların altına koyduklarını, 24 saat içinde büyünün bozulacağını söyleyerek ayrıldı.



5 GÜN SONRA YOLDA GÖRDÜ



İki kadın evden ayrıldıktan sonra Semiha Ç. ve Reyhan K., yastıkların altına bakınca hiçbir şey olmadığını gördü. Hemen polisi arayarak şikâyetçi oldular. Evlerin bulunduğu bölgedeki kamera görüntülerini toplayan polis, araştırma başlattı. Dolandırılan Semiha Ç. ve Reyhan K., olaydan beş gün sonra Maltepe'de gezerken evlerine giren iki kadını gördüler. Hemen kadınların üzerine atılarak dolandırdıkları altın ve paraları vermelerini söylediler. Sokakta kavga çıkınca çevre sakinleri polise haber verdi.





Olay yerine gelen ekip, dört kadını polis merkezine götürdü. Semiha Ç. ve Reyhan K., iki kadının kendilerini dolandırdığını ve şikâyetçi olduklarını söyledi. Adlarının Altın M. (31) ve Yeşim G. (33) olduğu belirlenen iki kadın, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yapılan araştırmada iki kadının Ümraniye'de de aynı yöntemle Nihat Ö. (72) ve eşi Fadime Ö.'yü (84) de dolandırdığı belirlendi. Yaşlı çift ifadesinde, "Evde büyü var deyince içeri aldık. Biri dua ediyordu. Diğeri de eşimin kolundaki bilezikleri çıkararak suya attı. Daha sonra onları bir beze sararak bana verdi. Evden ayrıldıktan sonra bileziklerin beze sarılı olmadığını ve evde bulunan 4 bin TL'nin yerinde olmadığını gördük. Dolandırıldığımızı anladık" dediler.

Dolandırılan dört kişi, iki kadını teşhis etti. Emniyette sorgularında suçlamaları kabul etmeyen Altın M. ve Yeşim G. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.