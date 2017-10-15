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    İstanbul’da ilk kez yakalandı! Spiker gözaltında...

    İSTANBUL, (DHA)
    15.10.2017 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Dünyada hızla yayılan, bağımlıyı adeta zombiye çeviren ’flakka’ isimli sentetik uyuşturucu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi’ne gelen bir postada yakalandı. Kargoyu teslim almaya gelen ve bir kalanda spikerlik yapan S. O. gözaltına alındı. Spiker S.O.'nun uyuşturucu hakkında kanalda haber yaptığı da belirlendi.

    İİstanbul’da ilk kez yakalandı Spiker gözaltında...
    stanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Uluslararası Posta İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde ’Baron’ ve ’Aika isimli narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine, İspanyadan gönderilmiş ve alıcısı İstanbulda Ü.K. olan posta gönderisi açıldığında içerisinde üzerinde Ocean Burst" yazılı 50 adet küçük paket olduğu görüldü. Paketler açılarak içindeki beyaz renkli toz maddeden alınan numune uyuşturucu test cihazında analiz edildiğinde, Flakka isimli sentetik uyuşturucuda kullanılan kimyasal olan Alpha-PVP hydrochloride" sonucu alındı.

    ÜZERİNDEN SARI BASIN KARTI ÇIKTI

    Bunun üzerine başlatılan operasyonda Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi’ne gelen ve alıcı kısmında ismi yer almamasına rağmen kendisine ait olduğunu söyleyen S.O.ya gönderi teslim edildi. S.O. gönderiyi teslim aldıktan sonra gümrük muhafaza memurları tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.O.’nun yapılan üst aramasında üzerinden sarı basın kartı çıktı.

    HABERİNİ DE YAPMIŞ

    Yapılan incelemeler sonucunda S.O.’nun daha önce bu uyuşturucu hakkında bir kanalda haber yaptığı tespit edildi. S.O’nun ifadesinde, gönderinin alıcısı olarak görünen Ü.K.nın kuzeni olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

    Etiketler: flakka uyuşturucu
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