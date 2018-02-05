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Merkez Haberleri: İstanbul'da "İkinci yarıyıl" trafiği 

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İstanbul'da "İkinci yarıyıl" trafiği 

DHA
05.02.2018 - 08:14Son Güncelleme :
DHA

İbrahim AKTÜRK - Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA)
2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 62 olarak kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün  5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurmuştu. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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