İstanbul'da iki sır ölüm!

İstanbul’da Koç Üniversitesi öğrencisi Melis Salihoğlu (24), 31 Temmuz’da ailesine Zekeriyaköy’deki evine gittiğini söyledi. Birkaç saat sonra babası, Melis Salihoğlu’nu cep telefonundan defalarca aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine baba, kızının Zekeriyaköy’deki evine gitti. Eve giren baba, kızını balkonda asılı halde buldu. Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre polis, olayda intihar üzerinde duruyor. Salihoğlu’nun ölümünün ardından sosyal medyada “Parıl parıl bir güneş yüzümüze vuruyordu. Ayaklarımızın altında yemyeşil çimenler, en iyi dostun Jack ve kız kardeşin Eyşan ile o küçük plastik topun peşinde koşarken keyfimiz yerindeydi. Ne gerek vardı ki şimdi ölüme” notları yazıldı.

SANAYİ BAKANI’NIN KIZI

Bir başka ölüm haberi ise dün Beşiktaş’tan geldi. Sabah saatlerinde Etiler’deki bir otelin 19. katından bir kadın aşağıya düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Türkiye’nin ilk Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun 51 yaşındaki kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu olduğu belirlendi. Salihoğlu ve Çilingiroğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

BALKONDA ASILI BULDU

Çilingiroğlu, Etiler’deki bir otelin 19’uncu katından düştü. Salihoğlu’nu ise babası Zekeriyaköy’deki evinin balkonunda asılı halde buldu.