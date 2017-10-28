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    İstanbul'da iki ilçede iki evde yarım saat arayla benzer patlama

    Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
    28.10.2017 - 07:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul Arnavutköy ve Esenyurt’ta iki dairede yarım saat arayla patlama meydana geldi. Patlamalarda birlikte çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri her iki evde benzin bidonları ve tüpe rastladı. Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerde saatlerce inceleme yapıp delil topladı.

    Arnavutköy’de saat 19.30 sıralarında 4 katlı bir binanın en üst katında patlama oldu. Paniğe neden olan patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri kontrol altına alıp söndüren itfaiye, evde benzin bidonu ve tüpe rastladı.

     İstanbulda iki ilçede iki evde yarım saat arayla benzer patlama
    ESENYURT’TA DA PATLAMA YAŞANDI

    Arnavutköy’deki olaydan yaklaşık yarım saat sonra Esenyurt’ta da 4 katlı bir binanın giriş katında da patlama yaşandı. Burada da patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri evde tüp ile benzin bidonları buldu.

    İstanbulda iki ilçede iki evde yarım saat arayla benzer patlama
    ÖLÜ -  YARALI YOK

    Ölen ya da yaralananın olmadığı benzer patlamaların ardından adreslere Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki bina da tahliye edildi.

    İstanbulda iki ilçede iki evde yarım saat arayla benzer patlamaİNCELEME ÇALIŞMASI SAATLERCE SÜRDÜ

    Polis, Esenyurt’taki patlamanın yaşandığı dairenin bulunduğu sokağı inceleme boyunca yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin buradaki inceleme çalışmaları saat 03.30’a kadar sürdü. İki daireden toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

     

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