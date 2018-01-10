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    İstanbul’da iki 'hassas' bölge Emniyet’e tahsis edildi

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    10.01.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, “Devletin güvenlik ve emniyetiyle ilgili olması, kamu menfaati ve yararı içermesi” nedeniyle, İstanbul’un Sultangazi ile Maltepe ilçelerinde, en hassas bölgelerde belirlediği alanlarda imar planı değişikliğine gitti.

    Seçilen alanlardan biri Avrupa Yakası’nda. İstanbul’da iki hassas bölge Emniyet’e tahsis edildi
    15 mahalleden oluşan Sultangazi’deki planlama alanı, Gazi Mahallesi sınırları içinde ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne olup, Şehir Parkı olarak kullanılan 18 bin metrelik alanı kapsıyor. Diğeri ise Anadolu Yakası’nda, Maltepe Atatürk Mahallesi’nde bulunan 4 bin 500 metrekarelik ormanlık alan olup, ‘Saha Tesellüm Tutanağı” ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İstanbul’da iki hassas bölge Emniyet’e tahsis edildi
    Sultangazi

    RESMİ KURUM ALANI OLDU

    Raporda, söz konusu plan değişikliğinin temel gerekçesi olarak, “İstanbul ilinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacı” gösterildi. Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanlarda plan değişikliği önerilip, bu alanların “Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla”, “Resmi Kurum Alanı” ilan edildi.

    İstanbul’da iki hassas bölge Emniyet’e tahsis edildi
    Maltepe

    Söz konusu alanlarla ilgili plan değişiklikleri, 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı.

     

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    Etiketler: imar planı , Polis
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