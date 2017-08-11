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    İstanbul'da helikopter destekli operasyon

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
    11 Ağustos 2017 - 18:48Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 18:48

    FATİH’te uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla operasyon yaptı.

    Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon kapsamında Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle önceden tespit ettiği 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

    Bir binanın metruk halde bulunan kazan dairesi bölümünde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Bir tekel bayisinde yapılan aramalarda ise kaçak sigara ve çeşitli markalarda kaçak içki bulundu. Operasyon sırasında 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    Etiketler: İstanbul , Operasyon , uyuşturucu
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