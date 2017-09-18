İstanbul’da hayvanlara sıcak bir ev olan 3 önemli barınak

AVCILAR BELEDİYESİ HAYVAN SAĞLIK MERKEZİ
Avcılarda bulunan bu belediye merkezi hayvanlar adına birçok çalışma yürütüyor. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi konusunda halkı bilinçlendirmek adına toplantılar düzenleyen ve sokak hayvanları için iç dış parazit aşı uygulaması gerçekleştiren merkez kendi bölgesindeki belirli yerlere de mama dağıtımı yapıyor. Ayrıca kış ayları yaklaştığında hayvanların soğuktan korunması için özel brandalı hayvan boxları yaptıkları bir çalışma da mevcut. 70’i aşkın hayvana ev sahipliği yapan bu merkezi ziyaret etmek, mama ve battaniye yardımında bulunmak ve belki de bir çocuk evlat edinmek için ziyaret etmek isterseniz adresi ve telefonu hemen aşağıda.
Telefon Numarası: 0 212 694 53 91 - 0(212) 695 62 00 211/212/213/214 Klinik:(0212) 593 56 86
Adres: Gümüşpala Mah. Karayolları Mevkii. E-5 yan yol İgdaş Şantiyesi yanı Avcılar/İSTANBUL
BAKIRKÖY BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI BARINAĞI
Ayamama Deresi’nde bulunan bu barınak oldukça geniş bir alana sahip. Tam 15 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulan bu barınak 600 kadar köpeğe ev sahipliği yapabiliyor. Ses perdesi görevi gören istinat duvarı sayesinde ise barınaktan çıkan ses çevreye ulaşmıyor ve hem çevre sakinleri hem de hayvanlar zor durumda kalmıyor. Şu an da barınakta 570 köpek, 30’a yakın kedi (Sadece çok hasta kediler geçici olarak misafir ediliyor) bakılıyor. Eğer bu barınak için ben ne yapabilirim derseniz; kuru mama, battaniye, eski gazeteler ya da kulübe yardımında bulunabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri ise hemen aşağıda:
Telefon Numarası: (212) 543 7317 – (212) 572 6126
Adres: Osmaniye Mah. Olgunlar Sok., Ataköy 9.Kısım Dünya Ticaret Merkezi Arkası Kartaltepe/İstanbul – Avrupa, Türkiye
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ REHABİLİTASYON MERKEZİ
İşlerinde oldukça hassas ve iyi niyetli olan bu merkez kısırlaştırmadan, rehabilitasyona birçok hizmet veriyor. Sokak hayvanlarının takibinden vatandaş şikayeti üzerine alınıp rehabilite sonrasında topluma kazandırılmasına birçok görevi tutkuyla yerine getiriyorlar. Ayrıca merkez ‘Sıcak bir yuva’ isimli çalışmasıyla da sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi üzerine ciddi bir uğraş.
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