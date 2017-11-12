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    İstanbul'da hareketli gece... Son dakika: Günlük kiralık dairelere operasyon

    Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL
    12.11.2017 - 07:58 | Son Güncelleme:

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, günlük kiralandığını tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine operasyon düzenledi. Operasyon sonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

    Esenyurt’ta adresleri daha önceden fiziki takip sonucu belirlenen ve günübirlik kiralandığı tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine fuhuş operasyonu düzenlendi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, lüks rezidans dairelerine eş zamanlı olarak akşam saat 21.00 sıralarında girdi. Operasyona, Özel Harekat ekipleri de katıldı. Özel Harekat Polisleri’nin, "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrede önlem aldığı görüldü.

    İstanbulda hareketli gece... Son dakika: Günlük kiralık dairelere operasyon

    GÖZALTINA ALINAN KADINLARIN TAMAMI YABANCI UYRUKLU

    Operasyon yapılan adreslerdeki bazı dairelere polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri dairelerde arama yaparken, bazı dairelerin pencerelerinden aşağıya eşyaların atıldığı görüldü. Bahçeye giren polis ekipleri aşağıya atılan eşyaları tek tek inceleyerek suç unsuru aradı. Operasyonda, 20’si de yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi uyuşturucu ticaretinden işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    İstanbulda hareketli gece... Son dakika: Günlük kiralık dairelere operasyon

    BAZI DAİRELERDE RUHSATSIZ SİLAH İLE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 1 ruhsatsız silah ve yaklaşık 1 kg uyuşturucu madde de ele geçirildi.

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ’geri gönderme merkezine’ gönderileceği öğrenilirken, diğerlerinin de sorguları bittikten sonra savcılığa sevk edileceği bildirildi.

    Baskın yapılan adreslerdeki aramalar bittikten sonra, daireler zabıta ekiplerince mühürlendi.

    İstanbulda hareketli gece... Son dakika: Günlük kiralık dairelere operasyon
    İstanbulda hareketli gece... Son dakika: Günlük kiralık dairelere operasyon

    Etiketler: günlük kiralık daire
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