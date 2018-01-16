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    İstanbul'da hareketli dakikalar... Ekip otosundan atladı!

    DHA
    16.01.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    BAKIRKÖY'de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında arama kararı bulunan M.T. bindirildiği ekip otosundan atlayıp kaçınca polis şüpheliyi vurarak yakaladı.

    Emniyetten yapılan yazılı açıklamada olay şöyle gelişti: Ataköy Mahallesi Orkide Sokağı'nda polis şüphelendikleri üç kişiyi durdurdu. M.T'nin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık" suçlarından emniyette 9 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı da olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere bindirildiği ekip aracından atlayarak kaçtı. Polisler tarafından silahla yaralanarak yakalanan M.T., götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

    Etiketler: Bakırköy , Hırsız
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