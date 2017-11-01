Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da gözaltına alındılar... Bu fotoğraf çıktı...

    İstanbul'da gözaltına alındılar... Bu fotoğraf çıktı...

    DHA
    01.11.2017 - 19:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’da olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift N.K. ve H.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin cep telefonları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

    YURTDIŞINDAKİ EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİĞİ İDDİASI

    H.H.’nin cep telefonunda 2016-2017 yıllarında Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması amacıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çekilmiş fotoğrafları olduğu, eylemleri organize ettiği ve finansal kaynak olduğu iddia edildi. 

    TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI

    TEM ekipleri, N.K.’nın telefonunda yaptığı incelemede Suriye’de bulunan PYD/YPG terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarını ve cebinde ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la birlikte çekilmiş fotoğrafını buldu.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift bugün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: İstanbul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri